«Ломал щетки, громко ругался и приставал к соперникам». Победитель Олимпиады в Сочи устроил пьяный дебош на соревнованиях по керлингу

Чемпион Олимпиады-2014 в Сочи канадский керлингист Райан Фрай был дисквалифицирован с этапа Мирового тура в Канаде. Как сообщает CBC, спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош прямо во время соревнований.

Вместе с друзьями Фрай «ломал щетки, громко ругался и приставал к соперникам», – пишет издание. Когда их отправили в раздевалку, там хулиганы разнесли чужие шкафчики. Позже канадец принес извинения.

«Я хотел бы искренне извиниться перед болельщиками, участниками и организаторами. Я позволил себе потерять контроль и оскорбил людей своими действиями. Я не хочу ничего, кроме как извиниться перед каждым индивидуально», – заявил Райан Фрай.

Канадскому спортсмену 40 лет. На его счету золото Олимпиады в Сочи и серебро чемпионата мира в 2013 году.