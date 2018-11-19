Минсельхоз не поддерживает введение акциза на колбасу и требует его научного обоснования

Нецелесообразной посчитали инициативу введения акциза на продукты переработки мяса в Министерстве сельского хозяйства. Об этом пишет РБК 19 ноября.

«Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной», — цитирует издание сообщение ведомства. Проекты документов о введении акциза на колбасу на рассмотрение в министерство не поступали. В Минсельхозе пояснили, что требования безопасности пищевых продуктов установлены регламентами ЕАЭС и соответствуют международным нормам. Для их корректировки необходимо научное обоснование.

Ранее совет при правительстве РФ предложил повысить налоги на вредные для здоровья товары, а на полезные, наоборот, снизить. Особое внимание предлагают уделить «эпидемии ожирения», в рамках которой газировка может подорожать на 20%, на столько же могут вырасти акцизы на колбасу, сосиски и бекон.