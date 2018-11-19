На Васильевском острове появится изумрудный жилой комплекс с фонтаном

Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

«Петербургская Недвижимость» объявила о скором старте продаж жилого комплекса высокого комфорт-класса «Эмеральд на Малой Неве» на Васильевском острове.

Комплекс от Setl City строится на первой линии Малой Невы между набережной Макарова и Уральской улицей. Жителям домов откроются потрясающие виды на Малую Неву, Петровский остров, мост Бетанкура и новые точки притяжения Петербурга – Лахта-центр и стадион «Санкт-Петербург». В рамках проекта построят 4 жилых дома, зону отдыха с фонтаном и сквером, подземный паркинг. Внутренняя территория будет закрыта от посторонних и свободна от машин. На первых этажах будут кафе-пекарня, супермаркет, аптека, отделение банка и другая необходимая инфраструктура.

«Эмеральд» – отличный жилой комплекс и с точки зрения транспортной доступности. До станций метро «Приморская» или «Василеостровская» можно дойти пешком. ЗСД, проходящая неподалеку, позволит быстро добраться в любой район города. До Невского проспекта всего 10 минут на машине. Жителям «Эмеральда» нелегко будет выбрать, куда отправиться вечером – в пределах 15 минут езды находятся: стадионы «Санкт-Петербург» и «Петровский», концертный зал «Юбилейный», музеи современного искусства «Артмуза» и «Эрарта», выставочный центр «Ленэкспо», благоустроенные набережные, сады, скверы и многое другое. В 7 минутах ходьбы расположен гипермаркет, а также небольшие супермаркеты.

Линейка квартир широка – от студий до 4Е. После старта продаж в «Эмеральде» можно будет приобрести, в том числе, уникальные квартиры – например, с сауной, зимним садом, мастер-спальнями, варианты с панорамным остеклением. Выйдут в продажу и семейные секции, в которых расположатся квартиры с большой кухней-гостиной.

Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская Недвижимость». Покупателям предоставляется целый пакет бесплатных услуг: подбор ипотечной программы, юридическое сопровождение сделки, регистрация права собственности.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru