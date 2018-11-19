Биржевые цены на бензин и дизель снизились после возвращения «Роснефти» к торгам на петербургской бирже

Госкомпания «Роснефть» 19 ноября возобновила продажу нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Как следует из данных площадки, это уже привело к снижению цен.

Так, бензин марки Аи-92 подешевел в ходе торгов на 1,2%, до 49,1 тысячи рублей за тонну (данные на 15.30). Аи-95 – на 0,66%, до 52,5 тысячи рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо упало в цене на 0,36%, до 55,7 тысячи рублей за тонну.

Ранее правительство и представители российских нефтяных компаний договорились о мерах по стабилизации топливного рынка. Нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин и дизельное топливо на июньском уровне до конца года. Но на биржу эти требования не распространяются.

«Роснефть» 15 ноября перестала поставлять бензин и дизель на биржу. Это привело к подорожанию топлива на Петербургской товарно-сырьевой бирже, где на долю компании приходится почти 40% объема предложения топлива. Кроме того, из-за этого мог возникнуть топливный кризис в Крыму. Договоренность о возвращении «Роснефти» на биржу была достигнута 16 ноября на встрече вице-премьера Дмитрия Козака и главы «Роснефти» Игоря Сечина.