Финляндия будет снижать выбросы за счёт ветроэнергетики и электрокаров

Финляндия может сократить вредные выбросы в атмосферу к 2030 году на 60% в сравнении с уровнем 1990 года. Двигателями экологичного прогресса станут ветроэнергетика и электрокары. Об этом говорится в опубликованном 19 ноября докладе финского Национального инновационного фонда Sitra.

Исследование, проведённое консалтинговой компанией McKinsey&Company по заказу Sitra, показало, что 50-процентного снижения выбросов можно добиться без дополнительных расходов на системном уровне. Сейчас Финляндия придерживается общей для всего Евросоюза цели в 40%.

Согласно рассмотренной в докладе модели, ветроэнергетика станет вторым по значимости способом производства энергии после ядерной, нарастив к 2030 году свою долю в общем объёме генерации в Финляндии до 25%. По данным аналитиков, снижение цен на ветровые технологии и их распространение уменьшит стоимость энергии через 11 лет до конкурентного уровня в 30-35 евро за мегаватт-час. Для сравнения: по оценкам косорциума Fennovoima, ожидающая окончательного разрешения на строительство АЭС Hanhikivi будет производить электричество по цене в 50 евро за мегаватт-час.

В исследовании говорится, что к середине 2020-х годов расходы на электрокары будут ниже, чем на бензиновые и дизельные авто, а к 2030 году число легковых машин с электроприводом в Финляндии вырастет с нынешних 11 тыс. до 700 тыс. единиц, грузовиков и фургонов — до 180 тыс., автобусов — до 8 тыс. Электрокары будут по-прежнему дороже авто с двигателем внутреннего сгорания.

На установку 100 тыс. зарядных станций потребуется 1,5 млрд евро. На «электрификацию» автопарка потребовалось бы 12-15 млрд евро. Использование биотоплива необходимо поднять на 30%, утверждают исследователи.

Sitra в своём докладе заявил, что правительство может использовать налогообложение и ряд других способов распределения затрат и сбережений, чтобы можно было осуществить необходимые изменения в краткосрочной перспективе. «Важнейшей задачей правительства является обеспечение инфраструктуры, необходимой для сокращения выбросов, и предоставление компаниям и гражданам стимулов, поощряющих их делать выбор в пользу решений с низким уровнем выбросов»,- отмечает проектный директор отдела климатических решений Sitra Янне Пейо.

В Парижском климатическом соглашении государства обязались ограничить глобальное повышение температуры до 1,5 градуса, чтобы предотвратить климатический кризис. Финляндия заявила о своем намерении стать углеродно-нейтральной к 2045 году.