Петербуржец Виталий Петров выиграл бронзу на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость. Из-за дождя он чуть не попал в аварию

Петербургский автогонщик Виталий Петров впервые в текущем чемпионате мира гонок на выносливость (WEC) сумел стать призером. В составе экипажа SMP Racing на автомобиле BR1 19 ноября он стал третьим на пятом этапе чемпионата в Шанхае. Первые два места достались экипажам «Тойоты».

Для российской машины BR1 под управлением пилотов SMP Racing этот подиум стал уже вторым в текущем сезоне. По словам Виталия Петрова, несмотря на положительный результат, это гонка была самой сложной в сезоне из-за погодных условий.

«Дождь то заканчивался, то начинал идти сильнее, и темнеть начинало, и в шлейфе воды даже не видно, где заканчивается трасса. И если ты с кем-то борешься, то даже не можешь понять, насколько близко к тебе находится соперник. Одним словом, было очень опасно. Но и тем интереснее гонка. Что касается меня, всё складывалось хорошо. Только в одном из поворотов я потерял машину, меня развернуло. Колеса начали стираться из-за того, что погода ухудшалась, температура падала. К счастью, я легко вернулся на трассу», – цитирует Петрова «Чемпионат.com».

Напомним, Виталий Петров был первым в истории российским пилотом команды «Формулы-1» – самой престижной автогоночной серии в мире. За разные команды «королевских гонок» он выступал с 2010 по 2013 год. С 2016-го выступает за команду SMP Racing в гонках на выносливость.