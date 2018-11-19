На Кубани ФСБ рассказала о покусившемся на госизмену полицейском. Он мечтал о лучшей жизни в США

Передать секретную информацию властям США планировал полицейский в Краснодарском крае. Однако план по сотрудничеству с иностранной разведкой реализовать не удалось.

Как пишут 19 ноября «Кубанские новости», сотрудники региональной Федеральной службы безопасности раскрыли умысел сотрудника правоохранительных органов Михаила Семкова. По данным ведомства, «не удовлетворенный условиями жизни в РФ» Семков мечтал эмигрировать в США. Полицейский заранее озаботился вопросом трудоустройства в другой стране и предложил свои услуги спецслужбам.

Семков собирался передать за океан персональные данные сотрудников полиции и известных ему военнослужащих. Также рассказать о том, как работают российские правоохранительные органы, в том числе раскрыть информацию, составляющую государственную тайну.

Намерения полицейского раскрыли. Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Остался ли несостоявшийся эмигрант работать в правоохранительных органах, не уточняется.