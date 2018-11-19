Группа ЦДС возглавила ТОП-10 петербургских застройщиков по объему нового строительства

Группа компаний «ЦДС»

За девять месяцев текущего года Группа ЦДС вывела на рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области 364 тыс. кв. м жилья. Итоги трех кварталов подвел Центр оценки и аналитики BN.ru.

По данным Центра оценки и аналитики BN.ru, на первую десятку петербургских застройщиков в 2018 году пришлось свыше 2 млн кв. м жилья, или 61,4% от нового объема предложения. Всего же в Петербургской агломерации в 2018 году началось строительство 3,36 млн кв. м жилья.

Первое место по объему нового строительства заняла Группа ЦДС. За 9 месяцев текущего года застройщик вывел в продажу 364 тыс. кв. м нового жилья.

Так, в апреле Группа ЦДС открыла продажи в жилом комплексе ЦДС «Северный» (35,5 тыс. кв. м, 872 квартиры).

Группа компаний «ЦДС»

В июне на рынок вышли жилые комплексы ЦДС «Полюстрово» (75,4 тыс. кв. м жилья, 1779 квартир) и ЦДС «Елизаровский (40,8 тыс. кв. м жилья, 931 квартира). В июле стартовали продажи в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка» (64,6 тыс. кв. м жилья, 1158 квартир). Также застройщик вывел в продажу несколько новых корпусов в уже реализуемых объектах.

Группа компаний «ЦДС»

«Мы долго работали над новыми проектами, доводя их до совершенства, и в 2018 году приступили к строительству. Каждый проект получился красивым и функциональным. Мы довольны результатом. До конца года мы планируем вывести на рынок еще один жилой комплекс», – сообщил директор департамента недвижимости Группы ЦДС Сергей Терентьев.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration

ЦДС «Чёрная Речка» – застройщик ООО "Городская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru

ЖК «Северный» – застройщик ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛ», проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/severnyy/documents/