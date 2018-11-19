Петербург может обойтись без выпуска облигаций в 2018 году из-за сокращения дефицита бюджета

В 2018 году Смольный может обойтись краткосрочными заимствованиями для покрытия дефицита бюджета. Пока казна в плюсе, облигации могут не понадобиться.

Как сообщил «Фонтанке» 19 ноября глава комитета финансов Алексей Корабельников, предположительно бюджет 2018 года все же будет дефицитным, однако «есть шанс выйти только на краткосрочные заимствования, не прибегая к выпуску гособлигаций». На начало ноября, судя по отчету об исполнении бюджета, доходы превышали расходы на 41 млрд рублей. Корабельников объяснил это календарными особенностями. «Основное расходование в рамках адресной инвестиционной программы, по ряду вложений капитального характера, по приобретению оборудования, по капитальному ремонту — эти работы принимаются в 4-м квартале и оплачиваются тогда же, – подчеркнул чиновник. – В прошлом году мы наблюдали, что довольно существенные средства приходятся на декабрь и, более того, на последнюю неделю декабря».

При этом утвержденный в проекте бюджета дефицит на 2018 год составляет 35 млрд рублей. «Очевидно, что он будет существенно ниже, – говорит Корабельников. – В размере 9 млрд поступит дотация из федбюджета по компенсации выпадающих доходов по налогу на движимое имущество, мы видим дополнительные поступления из наших источников — НДФЛ и НДС. Третье — наши коллеги из профильных комитетов предварительно заявили о неисполнении. О конкретной сумме говорить рано».

Напомним, конкурс на предоставление кредитной линии лимитом в 10 млрд рублей Смольный объявил на прошлой неделе. Начальная ставка — 8,5%, срок возврата транша — 91 день.

Ранее врио губернатора Александр Беглов обратил внимание комитета на то, что город живет не по средствам, размещая долгосрочные кредитные займы, имея в виду облигации. По его словам, за заимствования предыдущих годов в проекте бюджета предусмотрены выплаты 16 млрд рублей. Он подчеркнул, что город разместил заём в виде облигаций в 2017 году на 30 млрд рублей, в 2018-м возьмет еще столько же, а в 2019-м уже на 52 млрд. По подсчетам Беглова, к 2020 году госдолг Петербурга составит 112 млрд, а доходы — 620 млрд рублей. Дефицит городской казны на 2019 год в проекте бюджета установлен на уровне 52 млрд рублей.