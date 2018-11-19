В Петербурге солиста «Поющих гитар» Валерия Ступаченко и его жену сбил автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП

Солист ВИА «Поющие гитары» Валерий Ступаченко и его супруга Вера попали в ДТП в Выборгском районе Петербурга. Водитель сбил пару на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. О происшествии «Фонтанке» рассказал 19 ноября продюсер и правообладатель бренда «Поющие гитары» Сергей Дронов.

Авария произошла накануне около 18.20 у дома 14/4 на проспекте Просвещения. Машина сбила 75-летнего солиста ВИА «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его 63-летнюю жену Веру на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших увезли в Елизаветинскую больницу. Ступаченко к вечеру пришёл в сознание. Медики оценили его состояние как средней тяжести. Супруга музыканта получила более тяжёлые травмы.

Сейчас ГИБДД ведёт поиск виновника аварии. Как отметил Сергей Дронов, очевидцы видели автомобиль, похожий на «Ладу Ларгус» или «Рено Логан».

У «Поющих гитар» запланировано выступление в Эстонии на 30 ноября. Сейчас группа решает, сможет ли Валерий Ступаченко выйти на сцену или придётся делать замену.

Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» был популярен в начале 1970-х годов. В январе 1969 года Ступаченко получил предложение от основателя и руководителя ВИА Анатолия Васильева стать вокалистом ансамбля, и с этого времени он является участником «золотого состава» коллектива.

Многие песни в его исполнении стали хитами: «Синий иней», «Соловей», «Я пою», «Проводы», «Джулия».