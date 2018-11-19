Алексей Медведев назначен руководителем дирекции по качеству «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения – дирекции по качеству. На должность руководителя структуры назначен Алексей Медведев.

Новое подразделение займется совершенствованием имеющихся и формированием новых процессов, влияющих на качество строительства «Главстрой Санкт-Петербург». Прежде всего, главной и приоритетной задачей в работе нового подразделения является создание продукта не только в том виде, которое ожидает потребитель, но и в какой-то степени предвосхищает его ожидания. Помимо этого, сотрудники данной структуры будут контролировать оборот всей нормативной, проектной и договорной документации на всех этапах жизненного цикла реализации инвестиционно-строительных проектов. Совершенствование бизнес-процессов и вовлечение каждого сотрудника в создание продукта, удовлетворяющего всем требованиям настоящего и будущего клиента, позволит вывести систему качества девелопмента на новый уровень.

Дирекцию по качеству возглавил Алексей Медведев. В круг его обязанностей будет входить формирование глобальной системы управления качеством продукции и предоставления услуг «Главстрой Санкт-Петербург», а также дочерних и зависимых организаций.

В группе компаний «Главстрой-СПб» Алексей работает с 2011 года. С 2011 по 2012 годы руководил функционированием производственно-технического отдела управляющей компании «Эксплуатация ГС-СПб». С 2012 по 2018 возглавлял отдел строительного контроля проекта комплексного освоения территорий «Северная долина».

Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург»: «В сегодняшних реалиях рынка предпочтение отдается наиболее продуманным и качественным проектам. Жилые комплексы «Главстрой Санкт-Петербург» всегда соответствовали данной категории. Для сохранения лидирующих позиций необходимо постоянно совершенствовать как технологические строительные, так и управленческие бизнес-процессы взаимодействия всех подразделений компании. Создание дирекции по качеству – еще один важный шаг в этом направлении. Алексей Медведев с его богатым и разносторонним профессиональным опытом, широким спектром знаний, правильными амбициями для достижения поставленных целей, бесспорно, является лучшей кандидатурой для руководства новой структурой. Уверен, с ее созданием и назначением Алексея компания получит новый импульс в своем развитии».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район "Северная долина" – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.