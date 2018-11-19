Происшествия
Двое иностранцев в Петербурге предстанут перед судом за попытку вывезти в Пекин полотно Иогансона. Его оценили в полтора миллиона рублей
В Московский районный суд Петербурга передано уголовное дело о контрабанде картин российских художников. В общей сложности граждане Китая пытались вывезти живопись стоимостью 1,7 миллиона рублей.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СК РФ 19 ноября, материалы с обвинительным заключением были переданы в суд в конце прошлой недели. Обвиняемые по уголовному делу о незаконном перемещении через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере — двое граждан Китая. В петербургском аэропорту их задержали в мае этого года перед вылетом в Пекин, картины иностранцы спрятали в багаже. Экспертиза установила ценность четырех полотен — в общей сложности 1,7 миллиона. Самая дорогая из них, стоимостью свыше полутора миллионов, принадлежит кисти советского художника Бориса Иогансона.
Женский портрет можно найти на сайте галереи «Голубая гостиная». Ее владелица Елена Бухтина в апреле прошлого года получила три года условно за попытку вывезти в Китай картину Николая Фешина. «Портет Джека Хантера» экспертиза оценила в 9 миллионов рублей, полотно отдали Русскому музею.
Граждане Китая признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Справка:
Борис Владимирович Иогансон — президент Академии художеств СССР, директор Третьяковской галереи, лауреат двух Сталинских премий первой степени. Его самые известные работы - «Узловая железнодорожная станция в 1919 году», «Допрос коммунистов», «Советский суд» и другие.