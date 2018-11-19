Двое иностранцев в Петербурге предстанут перед судом за попытку вывезти в Пекин полотно Иогансона. Его оценили в полтора миллиона рублей

В Московский районный суд Петербурга передано уголовное дело о контрабанде картин российских художников. В общей сложности граждане Китая пытались вывезти живопись стоимостью 1,7 миллиона рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СК РФ 19 ноября, материалы с обвинительным заключением были переданы в суд в конце прошлой недели. Обвиняемые по уголовному делу о незаконном перемещении через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере — двое граждан Китая. В петербургском аэропорту их задержали в мае этого года перед вылетом в Пекин, картины иностранцы спрятали в багаже. Экспертиза установила ценность четырех полотен — в общей сложности 1,7 миллиона. Самая дорогая из них, стоимостью свыше полутора миллионов, принадлежит кисти советского художника Бориса Иогансона.

Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России

Женский портрет можно найти на сайте галереи «Голубая гостиная». Ее владелица Елена Бухтина в апреле прошлого года получила три года условно за попытку вывезти в Китай картину Николая Фешина. «Портет Джека Хантера» экспертиза оценила в 9 миллионов рублей, полотно отдали Русскому музею.

Граждане Китая признали свою вину и раскаялись в содеянном.