«Мяч на стороне Минфина, мы свои предложения дали». Смольный рассказал, каким должен быть туристический сбор в Петербурге

Смольный ожидает предложений от Министерства финансов РФ по введению туристического сбора в Петербурге. Об этом сообщила замглавы комитета по финансам Ильгиза Хафизова 19 ноября в ходе заседания комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Северной столицы.

«Мяч на стороне Минфина, мы свои предложения дали. Ожидаем, как он видит структуру», – сказала она. Потом вопрос будет прорабатываться с учетом мнения Петербурга и других регионов, в том числе тех, которые участвуют в эксперименте по курортному сбору, уточнила Хафизова.

По мнению Смольного, плательщиками сбора должны быть физические лица, то есть туристы, а операторами по его уплате — гостиницы, сообщил глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. Сам сбор должен быть фиксированным — 100 рублей, как для иностранцев, так и для россиян. Однако отечественных туристов следует освободить от него по крайней мере на первый год. Полученные средства должны идти на развитие туристической инфраструктуры и сохранение культурного наследия. По словам Панкевича, прийти к единой позиции федеральные и региональные власти рассчитывают в 2019 году. Таким образом, вероятной датой введения туристического сбора в Северной столице будет 2020-й.

О том, что в Петербурге в скором времени могут ввести туристический сбор, стало известно в сентябре. По словам главы комитета финансов Андрея Корабельникова, ставка предполагается в виде 2% от стоимости услуг. Решение должно принять федеральное правительство.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) обратились в Смольный с просьбой не ускорять введение туристического налога. По их словам, размер налога (1-2% от стоимости проживания) является неоправданно высоким и может снизить конкурентоспособность Петербурга как туристического направления. Решение необходимо отложить до 31 декабря 2022 года, то есть пока не завершится тестирование механизма в Крыму, Алтайском и Ставропольском краях, просили представители бизнеса.