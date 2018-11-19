Минобороны впервые показало полеты Су-57 в Сирии. Первый российский истребитель пятого поколения испытали в «условиях реальной боевой обстановки»

Министерство обороны России показало полеты истребителей Су-57 над Сирией. Видеозапись опубликована 19 ноября в Facebook ведомства.

В сообщении Минобороны уточняется, что испытания проводились «для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолёта в условиях реальной боевой обстановки». Всего Су-57 выполнили более десяти полетов.

«В ходе них были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов», – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, о появлении на сирийской авиабазе Хмеймим истребителей Су-57 сообщалось еще в феврале 2018-го. В марте факт переброски в Сирию новейших истребителей подтвердил министр обороны Сергей Шойгу. Он уточнил, что Су-57 испытывали в боевой обстановке крылатые ракеты.