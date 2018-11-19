Главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi задержали в Японии. Его подозревают в финансовых махинациях

Глава совета директоров автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон задержан в Японии. Как пишут 19 ноября местные СМИ, его подозревают в нарушении финансового законодательства страны.

Компания Nissan официально заявила, что Гон в течение многих лет занижал размер своих премий в отчетах для Токийской фондовой биржи. Также топ-менеджер якобы использовал активы компании в личных целях. Президент Nissan Хирото Саикава требует у совета директоров Renault-Nissan-Mitsubishi отставки Карлоса Гона. Результаты внутреннего расследования переданы в генпрокуратуру Японии.

Отметим, именно Карлос Гон в конце 1990-х годов выводил из кризиса южноамериканское подразделение Renault. После слияния Renault и Nissan Гон стал гендиректором объединенной компании.