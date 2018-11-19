Двое из табора признались в продаже поддельных старинных монет. Для искупления вины хватило 20 тысяч рублей

Уголовное дело в отношении двух дельцов, торговавших якобы раритетными монетами, прекращено в связи с примирением сторон. Соответствующее постановление вынес Пушкинский районный суд Петербурга 19 ноября.

Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, подозреваемые в мошенничестве признали вину и раскаялись. Двое представителей вольного народа возместили ущерб клиенту, который приобрёл у них за 90 тысяч рублей монеты и ложки, относящиеся к периоду VIII-XX веков, но не представляющие ценности. Также потерпевшему выплатили за моральные страдания ещё 20 тысяч рублей. Итогом финансовых операций стало ходатайство горожанина о примирении сторон.

Ранее «Фонтанка» писала о гастролях табора в синих комбинезонах по Московскому району. Дельцы передвигались на синем «Шевроле Лачетти» без номеров. 13 ноября они провернули две сделки на Витебском проспекте, 11 ноября — на Заневском. В их карманы ушло примерно 500 тысяч рублей.