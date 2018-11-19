Константинополь сообщил, что объединительный собор Украинской православной церкви будет назначен в декабре. В РПЦ его считают «канонически ничтожным сборищем»
Константинопольский патриархат объявит дату проведения объединительного собора православных церквей Украины до конца декабря 2018-го. Об этом 19 ноября сообщается на официальном сайте Вселенского патриархата.
«В рамках подготовки Святого и Священного Синода 27-29 ноября 2018 года Вселенский Патриархат повторяет свое священное решение о предоставлении Томоса об Автокефалии Православной Церкви Украины. Пока идет процесс подготовки Святого Совета (Собора) Православной Церкви Украины, его конкретная дата в декабре 2018 года будет представлена для утверждения и объявления Святым и Священным Синодом Вселенского Патриархата», – говорится в сообщении.
Напомним, в РПЦ объединительный собор украинских церквей ранее уже назвали «канонически ничтожным сборищем».
Справка:
Решение Константинополя предоставить автокефалию церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь все же изменит решение об автокефалии.