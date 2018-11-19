Константинополь сообщил, что объединительный собор Украинской православной церкви будет назначен в декабре. В РПЦ его считают «канонически ничтожным сборищем»

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Решение Константинополя предоставить автокефалию церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь все же изменит решение об автокефалии.