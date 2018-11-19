«ПСК» признан лучшим подрядчиком

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Строительный холдинг «ПСК» вошёл в Рейтинг строительных компаний 2018 года, составляемый совместно с экспертами Российской гильдии управляющих и девелоперов. В номинации «Лучшая подрядная организация» был награжден строительный холдинг «ПСК».

Победитель определялся по нескольким критериям, среди которых количество проектов и их метраж, выполнение сроков и качество строительства. Холдинг «ПСК» признан лучшим как компания с отдельным генподрядным подразделением, более чем 11-летним опытом и десятками реализованных проектов жилищного строительства и социальных объектов в разных городах России.

фото предоставлено компанией ПСК

«Хочу поблагодарить за доверие и признание наших партнеров, заказчиков и руководителей компаний-лидеров строительного рынка! Для нас это честь и ответственность, и мы держим планку. Рады быть востребованными, например, сейчас у нас сразу пять крупных строек по заказу других девелоперов: на Октябрьской набережной, Лиговском и Комендантском проспектах, Предпортовой улице и на 10-й Советской. Их суммарная площадь по проектам порядка 1 000 000 кв. м», ‒ сказал генеральный директор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь.

Рейтинг строительных компаний ежегодно составляют издание «Деловой Петербург» и Российская гильдия управляющих и девелоперов. Холдинг «ПСК» получил награду впервые.

Справка о компании "ПСК"