Смольный пересчитал прогноз по турпотоку. В 2018 году в Петербурге побывают более восьми млн гостей

В 2018 году Петербург посетит 8,2 млн туристов, сообщил глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич 19 ноября в ходе комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Северной столицы. Это на 700 тысяч человек больше, чем город принял в 2017 году.

Ранее в Смольном ожидали по итогам 2018-го 8 млн туристов, таким образом, прогноз был скорректирован в большую сторону. По словам Евгения Панкевича, на оценку повлияли данные по турпотоку во время чемпионата мира по футболу. Северную столицу посетил 1 млн человек за 2 месяца, из них 650 тысяч — иностранцы.

Также Смольный в конце этого года представит обновленную методику оценки туристического потока, которая позволит более точно рассчитывать, сколько отечественных и иностранных туристов приезжают в Петербург и сколько денег они тратят. Сейчас, по данным Смольного, иностранец оставляет в Петербурге в среднем 20 тысяч рублей, россиянин — 5-6 тысяч рублей, круизный турист — 11 тысяч рублей.