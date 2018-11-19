В Песочном активиста избили арматурой. Его не устраивало распределение бюджета поселка

Со сломанной скулой и челюстью активист Дмитрий Начинкин попал в больницу в ночь на 19 ноября. Избиению предшествовал сбор подписей за организацию публичных слушаний бюджета поселка Песочный в Курортном районе Петербурга.

Как рассказала «Фонтанке» супруга Начинкина Юлия, сколько человек напали на активиста и по каким причинам — ни ей, ни ему не известно. Его подкараулили возле дома, на улице было темно. Все, что смог объяснить Начинкин, — били металлическим прутом. Он самостоятельно доехал до отдела полиции, но сил на написание заявления у него уже не оставалось. В Александровской больнице медики диагностировали несколько переломов и сотрясение мозга.

Связано ли нападение с политической деятельностью активиста, его супруга сказать затруднилась. Начинкин планирует баллотироваться в муниципальные депутаты в 2019 году, за несколько минут до инцидента закончил акцию по сбору подписей. Он считает необходимым провести публичные обсуждения бюджета поселка.