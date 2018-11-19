Новое предложение в жилом комплексе «Шуваловский»: старт продаж квартир в доме №23

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Шуваловский», строительство которого ведется в Приморском районе Санкт-Петербурга. Начались продажи в доме №23 общей площадью почти 38 тыс. кв. м.

Покупателям теперь доступны 464 квартиры. Выбрать можно из одно- и двухкомнатных классических планировок, а также четырех- и пятикомнатных вариантов евроформата. Стоимость квадратного метра начинается от 88,5 тыс. рублей. Площадь квартир варьируется от 36 до 115 кв. м. 25-этажный дом должен быть введен в эксплуатацию в III квартале 2020 года. Все квартиры будут переданы с чистовой отделкой.

Преимуществом дома, как и всего проекта, станет богатая инфраструктура. На первых этажах предусмотрено почти 600 кв. м под коммерцию, где в будущем разместятся арендаторы сферы торговли и услуг. Рядом появится паркинг на 260 машиномест. Вблизи ряд сетевых супермаркетов, строительные магазины, крупные ТРК, школы, детские сады, поликлиники и другие объекты торговой и социальной инфраструктуры.

На сегодня 12 корпусов из 24 запланированных в проекте уже построены и заселены. Это один из самых масштабных комплексов, который «Группа ЛСР» реализует в Санкт-Петербурге. Его общая площадь составляет около 640 000 кв. м. Завершить весь проект компания планирует в 2020 году. Концепция «Шуваловского», в котором запроектирована 8 731 квартира, не предполагает студий. Зато, например, здесь есть прекрасные двухкомнатные квартиры с просторной кухней и двумя санузлами. Дополнительные места для гардеробной и прачечной делают жилое пространство еще практичнее и комфортнее. Отдельного внимания заслуживают просторные четырех- и пятикомнатные квартиры евроформата с живописными видами на Шуваловский карьер.

«Шуваловский» отличает хорошая транспортная доступность: неподалеку станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская», развита сеть наземного транспорта, а автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. Окрестности комплекса знамениты масштабными зелеными зонами: Новоорловским и Северо-Приморским лесопарками, Удельным парком, Юнтоловским заказником, парком 300-летия Санкт-Петербурга.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/