Экономическая полиция проводит обыски в налоговой на Петроградской стороне по делу о мошенничестве на шесть миллионов

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Василеостровского района Петербурга днем 19 ноября работают на Петроградской стороне. Обыски в 25-й налоговой связаны с делом о мошенничестве на шесть миллионов.

Как стало известно «Фонтанке», в межрайонной инспекции ФНС России №25 на улице Ленина оперативников интересует кабинет инспектора Сергея Ермолаева. В настоящее время сотрудники экономической полиции изымают документы, связанные именно с его деятельностью.

Сам Ермолаев с 17 ноября находится под домашним арестом. Его подозревают в мошенническом хищении денег. Ермолаев, генеральный директор компании «СПетроил» Павел Вилков и сотрудник Райффайзенбанка Сергей Проскурин потребовали у представителя фирмы «Инвест Проект» 12 млн рублей. За это вознаграждение компанию обещали исключить из плана выездных проверок на конец этого года, но вторая сторона согласилась только на половину суммы. Деньги передавали ночью 13 ноября под камерами наружного видеонаблюдения и пристальным взглядом оперативников. Первоначально дело было возбуждено по статье «Взятка», однако позже стало ясно, что повлиять на исключение компании из списка фигуранты не могли. 4 миллиона от полученной суммы по цепочке от Ермолаева к Проскурину и Вилкову должны были дойти до фигуры, которая действительно могла поспособствовать бизнесменам. В деле этот человек сейчас значится как неустановленное лицо.