«Упал, проснулся — гипс». Валентина Матвиенко пришла на встречу с министром здравоохранения, прихрамывая

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пришла на заседание верхней палаты парламента, посвященное нацпроекту «Здравоохранение», с гипсом на ноге. Об этом 19 ноября пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс».

«Упал, проснулся — гипс. Спортивная травма. Так что три недели прошу потерпеть меня в таком состоянии», – рассказала сама Матвиенко.

Напомним, ранее спортивную травму получил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В августе в течение девяти дней были отменены все мероприятия с его участием, СМИ писали о «пропаже» премьера. Позже в пресс-службе пояснили, что Медведев получил травму при занятиях спортом — правда, не уточнив — каким именно.