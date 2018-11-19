Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа поддержал «опоздавшую» поправку губернатора в проект бюджета 2019 года

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга поддержал обе поправки губернатора в проект бюджета города на ближайшие три года. Поправки оппозиционных партий отклонены.

Члены комитета на заседании 19 ноября одобрили обе поправки врио губернатора Александра Беглова в проект бюджета на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов, в том числе — поданную после установленного срока, то есть после 7 ноября. Кроме того, поддержана поправка «Единой России». Что касается всех остальных фракций Законодательного собрания, то их предложения отклонены.

Городской парламент рассмотрит проект трехлетнего бюджета во втором чтении 21 ноября.