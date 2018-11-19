Петербургские оппозиционеры запустили онлайн-платформу для подготовки кандидатов в муниципальные депутаты

Проект «Объединенные демократы», анонсированный зимой 2018 года при участии бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, запустил платформу для подготовки будущих кандидатов в муниципальные депутаты. Об этом «Фонтанке» 19 ноября рассказал его координатор Андрей Пивоваров.

Сервис организован на портале okrug.od.spb.ru . Через него желающие поучаствовать в муниципальных выборах – 2019 смогут записаться в школу подготовки депутатов, начать выполнять задания и изучать свой округ. Проект рассчитан на вовлечение в политику новых людей демократических взглядов, утверждает Пивоваров.

«Участие в выборах в России – это бюрократия. Власть специально сделала избирательный процесс максимально сложным и неудобным, чтобы, не дай бог, никакой независимый человек не добрался до дня голосования. Мы сами прошли несколько кампаний и теперь хотим помочь сотням других людей», – говорит оппозиционер.

Пивоваров также заметил, что муниципальная кампания – 2017 в Москве, когда оппозиционерам удалось с успехом задействовать «муниципальный uber», проходила при других условиях: «Там мэрия полностью самоустранилась и не мешала оппозиции. К сожалению, в нашем городе муниципальные выборы совпадут с губернаторскими, и от кандидатов будет требоваться больше усилий для победы, чем просто пройти квест».

На данный момент для участия в кампании «Объединенных демократов» записались уже 800 участников. В октябре о намерении организовать оппозиционную муниципальную кампанию объединенных демократов на платформе партии «Яблоко» также заявил политик Максим Кац.

Напомним, что в Москве проект «муниципальный uber» запустили в 2017 году Кац и Гудков. Благодаря ему, столичным оппозиционерам удалось провести в московские муниципалитеты 270 депутатов в 62 округах. Схема предполагает систематизацию и автоматизацию процесса избирательной кампании: обучение кандидатов, сбор документов для выдвижения, предоставление юридических услуг, совместную агитацию. В 2018 году Дмитрий Гудков ушел из партии «Яблоко» и объявил о создании вместе с Ксенией Собчак «Партии перемен», а также прекратил сотрудничество с яблочником Кацем.