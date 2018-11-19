«Мостотрест» рассказал, когда закончится ремонт в пешеходном переходе на Невском проспекте

Ремонт пешеходных переходов на пересечении Садовой улицы и Невского проспекта, а также на перекрестке улиц Седова и Ивановской продлится до конца ноября 2018 года. Об этом «Фонтанке» 19 ноября официально сообщили в СПб ГКУ «Мостотрест».

«Стоит отметить, что работы ведутся поточным методом, который исключает возможность и необходимость установки маскирующих ограждений в зоне производства работ», – так в «Мостотресте» объяснили внешний вид перехода на Невском, который во время ремонта выглядел как постапокалиптическая декорация для кино.

В госконтракте с компанией «РСУ-16» стоимостью 22 млн рублей четко указано, что закончить ремонтные работы подрядчик должен был не позднее 15 ноября 2018 года. В учреждении на вопрос «Фонтанки» о просрочке заявили, что замена облицовочного покрытия проводится в рамках срока действия соглашения, то есть до 31 декабря 2018-го, а также добавили, что контрактом предусмотрены штрафы за нарушение сроков.