Депутат Госдумы из Петербурга Владислав Резник предложил разрешить охоту на животных из Красной книги. Но с оговорками

Депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Резник попросил Минприроды изучить популяции редких животных для дальнейшего обсуждения возможности их отстрела. Об этом 19 ноября сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на депутатский запрос.

Кандидат биологических наук, миллионер Резник предложил разрешить отстрел занесенных в Красную книгу зверей при условии, что охотники будут оплачивать трофейную охоту. Собранные деньги, по замыслу единоросса, должны пойти на исследование и охрану исчезающих видов.

В Министерстве природных ресурсов и экологии пообещали проработать этот вопрос, отметив, что разрешить охоту можно только на тех животных, чья численность восстановлена и остается стабильной.

Напомним, что в 2016 году Клуб горных охотников, в котором состоит и депутат Резник, попросил у вице-премьера Александра Хлопонина предоставить пять разрешений на отстрел путоранского снежного барана. Охотники, в свою очередь, обещали выплатить 15 миллионов рублей на спасение редкого вида. Хлопонин согласовал выдачу документов, однако Росприроднадзор заблокировал решение.

Владислав Резник прошел в Госдуму от Петербурга, является членом комитета по бюджету и налогам. Прославился как фигурант «дела русской мафии» в Испании. Был объявлен Испанией по линии Интерпола в международный розыск по обвинению в причастности к тамбовской ОПГ и отмыванию денег на территории страны. Однако в октябре 2018-го суд его оправдал.