"Ожидаем от России ответственного поведения". Финляндия выразила послу РФ обеспокоенность вмешательством в работу GPS

Министерство иностранных дел Финляндии утром 19 ноября провело беседу с послом России в Хельсинки Павлом Кузнецовым, которого вызвало в связи с нарушением сигнала спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture. Об этом сообщила пресс-служба финского МИДа.

Внешнеполитическое ведомство Суоми выразило обеспокоенность инцидентом и призвало Россию к "ответственному поведению".

"Вызванному в МИД послу РФ была выражена обеспокоенность помехами GPS и созданием таким образом среди прочего опасности для гражданской авиации. От России мы ожидаем ответственного поведения и дальнейшей информации по этому вопросу", – заявили в МИДе.

Напомним, помехи GPS со стороны России, с Кольского полуострова, зафиксировало минобороны Норвегии во время учений НАТО. В Финляндии из-за нестабильной работы навигационной системы было выпущено предупреждение для авиации. Позже в МИДе Финляндии заявили, что у них нет оснований не доверять сведениям Норвегии, и официально обвинили Россию во вмешательстве. Министр обороны республики отметил, что это вопрос национальной безопасности. В Кремле сказали, что "существует тенденция обвинять Россию во всех смертных грехах", в Совфеде сослались на непрофессионализм НАТО.