В Колпино петербуржец проспорил жизнь. Он был уверен, что расстрелял все патроны

Жителя Петербурга с огнестрельным ранением привезли из колпинских гаражей ночью 18 ноября. Спиртное спровоцировало пари со смертельным исходом.

Как стало известно «Фонтанке», в больницу пострадавшего доставила знакомая после полуночи 18 ноября. Мужчину она забрала на Загородной улице в Колпино. 32-летний рабочий умер в реанимации через час после госпитализации.

Как выяснилось позже, в гараже он выпивал со своим знакомым, в какой-то момент ему захотелось пострелять. Четыре пули полетели в сторону проржавевших деталей автомобиля, после чего мужчины начали спорить об оставшихся патронах.

Проверить пистолет показалось слишком просто, а уверенность в пустом магазине подвела колпинца. Последняя пуля угодила ему в голову.

Разрешения на оружие ни у погибшего, ни у его товарища не оказалось. В гараже также нашли два пистолета, запчасти к ним и патроны разного калибра.

Проводится проверка.