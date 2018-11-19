Минэкономразвития признало, что инфляция в РФ в 2018 году превысит их же прогнозы в 3,4%

Годовая инфляция в России превысит прогноз в 3,4% из-за более слабого, чем рассчитывали эксперты правительства, курса рубля. Об этом 19 ноября заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. При этом министр оговорился, что сам курс рубля еще может вернуться на прогнозные значения до Нового года, однако на инфляцию это уже не окажет положительного влияния.

«Относительно утвержденного прогноза (по инфляции. – Прим. ред.) риски очевидно смещены вверх. Не то чтобы очень сильно, но смещены. Курсовая динамика у нас развивается выше того прогноза, который был заложен в августе. Понятны причины, почему это происходит, – это связано с глобальными рынками, возможными санкциями», – приводит слова Орешкина «Интерфакс».

Напомним, Минэкономразвития закладывало курс доллара на конец 2018 года на уровне 63 рубля 90 копеек. То, что годовая инфляция может быть выше запланированной, в Минэкономики не исключали в начале ноября. Прогноз о возможном ускорении инфляции в ведомстве давали ещё в сентябре. Тогда же Максим Орешкин называл темпы роста российской экономики «в принципе нормальными». Об ускорении инфляции на прошлой неделе сообщал Росстат.

Сейчас кабинет министров прогнозирует годовую инфляцию на уровне 3,7-3,8%. Сегодня же стало известно, что, помимо министерской должности в структуре высшей исполнительной власти, Максим Орешкин впредь будет заниматься ещё и «выработкой предложений по решению стратегических задач развития страны» в должности главы совета Центра стратегических разработок (ЦСР). Пост Орешкину уступил нынешний руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин. Весной сообщалось о конфликте чиновников во время работы над предложениями для новых майских указов Владимира Путина. Кудрин и Орешкин эту информацию публично опровергали.