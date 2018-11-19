Из-за паспорта молодой петербуржец пообещал убить подполковника полиции и всю ее семью

Посетитель разозлился на сотрудника полиции, проверяющего обстоятельства получения гражданства России, и наговорил себе на статью Уголовного кодекса. Все началось с его получения паспорта на двадцатилетие.

По информации «Фонтанки», к утру 19 ноября петербуржец оказался под подпиской о невыезде. Уголовное дело в отношении него возбудил 16 ноября Следственный комитет по Невскому району. Статья – 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Как стало известно нашему изданию, 15 ноября, около 19 часов, на прием к 43-летнему начальнику отделения Управления по вопросам миграции, подполковнику полиции, пришел молодой петербуржец по имени Нами. Посетитель хотел получить паспорт в связи с тем, что в августе ему исполнилось 20 лет. Однако сотрудница рассказала ему о проверке всех нюансов получения им гражданства России и добавила, что процедура эта не быстрая.

Чуть позже, по данным «Фонтанки», в рапорте будет отражено: «…гражданин отреагировал неадекватно, высказывал угрозы, в том числе в адрес семьи сотрудника, выходя, хлопнул дверью, заявил, что следующий удар будет по сотруднице, и пообещал убить ее детей».

Как стало известно «Фонтанке», коллеги подполковника опросили посетителей, которые в коридоре наблюдали за ситуацией, и передали материал в Следственный комитет.

В социальных сетях подозреваемый представлен типично: строит рожи и мечтает о черном «Гелендвагене».