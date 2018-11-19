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Финансы
19.11.2018 12:25
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Ко второму чтению бюджета петербургский фонд ОМС вырастет на 6,3 млрд рублей

Ко второму чтению петербургского бюджета 2019 года доходы территориального фонда обязательного медицинского страхования увеличиваются на 6,3 млрд рублей. Это происходит благодаря росту федеральных субвенций. 

Об этом заявил 19 ноября в ходе заседания бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания глава территориального фонда Александр Кужель. В первом чтении предполагалось, что субвенция составит 77,2 млрд рублей, теперь — 83,5 млрд рублей. В итоге доходы фонда в 2019 году должны составить 108,8 млрд рублей, рост к прошлому году составляет 6,1%. Члены комитета поддержали эту поправку. 

Ранее стало известно, что губернаторская поправка к проекту бюджета на ближайшие три года срезает в 2019 году 2,6 млрд со взносов на ОМС для неработающего населения, так как изменились нормативы расчета их количества.

Законодательное собрание рассмотрит проект бюджета на 2019-й и на плановый период 2020-2021 годов 21 ноября.

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