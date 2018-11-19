База знаний EFPP.RU: Управление временем

5-6 декабря состоится Ежегодный фестиваль перспективных проектов.

Два года пройденного пути в организации и проведении Ежегодного фестиваля перспективных проектов в Санкт-Петербурге дают основание организаторам открыть широкий диалог с общественностью о полученном опыте, о существующих и растущих возможностях малого и среднего предпринимательства, а вместе с ними и о состоявшемся внутреннем духе и атмосфере царящих среди лидеров проектов.

Казалось бы, давно дан ответ на вопрос организации рабочего пространства и времени, и есть для него решения. Однако, именно он остается для лидеров проектов одним из важнейших вопросов для организации личного рабочего процесса.

Среди участников Фестиваля одним из обсуждаемых методов данной темы является GTD. Getting Things Done, GTD - методика повышения личной эффективности, созданная Дэвидом Алленом. Мы представим его книгу «Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса», как одного из ведущих специалистов в области тайм-менеджмента – людях, благодаря которым мы сегодня говорим о различных системах и приемах управления временем. Журнал «Time» назвал его книгу «Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса» одной из лучших бизнес-книг за последнее десятилетие.

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