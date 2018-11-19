Медведев увидел в США угрозу мировой торговле. «Победителей не будет»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил об отсутствии победителей в торговой войне и назвал инициатора конфликта.

«Мы являемся все свидетелями того, что эта [торговая] война, в общем, уже приносит определенные плоды тем или иным странам, которые пытаются свой курс навязывать. С другой стороны, приносят издержки всей мировой торговле. Потому что, в конечном счете, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей здесь не будет», – цитирует 19 ноября Медведева РБК со ссылкой на РИА Новости.

Глава кабинета министров особо подчеркнул, что инициатором войны стал «один из наших партнеров — Соединенные Штаты Америки».

Дмитрий Медведев не впервые критикует санкции и протекционизм, признавая их при этом реальностью мировой экономики. По мнению премьера, мировое сообщество должно строить «открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества» без ограничительных мер. На форуме АТЭС глава кабинета министров также обратился к этой теме, назвав санкции «инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции». Кроме того, Медведев заверил, что Россия поддержит те компании, которые станут мишенью санкционного давления США.