«Я действительно ударил актом Магнитского в самый нерв». Браудер связал новые обвинения в свой адрес с выборами главы Интерпола

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер прокомментировал 19 ноября в Twitter обвинения в свой адрес со стороны Генпрокуратуры РФ.

Браудер считает, что новые претензии связаны с выборами главы Интерпола, в которых может победить представитель России.

«Накануне принятия Интерполом решения о том, должен ли российский представитель быть президентом Интерпола, российская прокуратура проводит огромную пресс-конференцию обо мне и о том, как они будут преследовать меня в любой точке мира. Я действительно ударил актом Магнитского в самый нерв», – пишет Браудер.

19 ноября Генпрокуратура РФ предъявила главе Hermitage Capital обвинения в создании преступного сообщества и пообещала объявить его в международный розыск. Кроме того, в прокуратуре подозревают, что некоторые «сообщники» Браудера, в том числе юрист Сергей Магнитский, были отравлены «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».