Происшествия
«Я действительно ударил актом Магнитского в самый нерв». Браудер связал новые обвинения в свой адрес с выборами главы Интерпола
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер прокомментировал 19 ноября в Twitter обвинения в свой адрес со стороны Генпрокуратуры РФ.
Браудер считает, что новые претензии связаны с выборами главы Интерпола, в которых может победить представитель России.
«Накануне принятия Интерполом решения о том, должен ли российский представитель быть президентом Интерпола, российская прокуратура проводит огромную пресс-конференцию обо мне и о том, как они будут преследовать меня в любой точке мира. Я действительно ударил актом Магнитского в самый нерв», – пишет Браудер.
19 ноября Генпрокуратура РФ предъявила главе Hermitage Capital обвинения в создании преступного сообщества и пообещала объявить его в международный розыск. Кроме того, в прокуратуре подозревают, что некоторые «сообщники» Браудера, в том числе юрист Сергей Магнитский, были отравлены «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».
Справка:
Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Он был нанят Браудером для расследования схемы по отмыванию денег. Его смерть и стала причиной для принятия «акта Магнитского» - по сути, первого пакета американских санкций.