Генконсульство Финляндии оформит петербуржцам визы за 10 дней
Шенген от Финляндии петербуржцам придётся ждать 10 дней, если подавать заявление на визу в начале текущей недели. Рассмотрение заявлений, полученных с 21 ноября, займёт чуть больше времени. Так или иначе, визу можно успеть получить до Дня независимости Финляндии, 6 декабря.
Генеральное консульство Финляндии называет следующие даты выдачи:
|Подача документов
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Выдача документов
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19.11
|29.11
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20.11
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30.11
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21.11
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03.12
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22.11
|04.12
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23.11
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05.12
В дипмиссии отмечают, что дата выдачи – предполагаемая и может отличаться от указанного срока.
Справка:
В 2017 году Финляндия рассмотрела 730 тыс. визовых заявлений от российских граждан, доля отказов обычно составляет примерно 0,2%.
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