Генконсульство Финляндии оформит петербуржцам визы за 10 дней

Шенген от Финляндии петербуржцам придётся ждать 10 дней, если подавать заявление на визу в начале текущей недели. Рассмотрение заявлений, полученных с 21 ноября, займёт чуть больше времени. Так или иначе, визу можно успеть получить до Дня независимости Финляндии, 6 декабря.

Генеральное консульство Финляндии называет следующие даты выдачи:

Подача документов Выдача документов 19.11 29.11 20.11 30.11 21.11 03.12 22.11 04.12 23.11 05.12

В дипмиссии отмечают, что дата выдачи – предполагаемая и может отличаться от указанного срока.