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Происшествия
19.11.2018 12:01
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Главу дочернего предприятия «Росатома» задержали в Крыму при передаче взятки. Его предшественника также обвиняли в хищениях

Гендиректор НПК «Дедал» был пойман с поличным в одном из ресторанов Симферополя, где он пытался передать несколько миллионов рублей должностному лицу. Операция ФСБ была проведена после сведений о желании главы дочки госкорпорации «Росатом» и его подчиненного неформально решить вопрос с  сотрудником пограничного управления ФСБ по Крыму. Об этом 19 ноября сообщает РБК со ссылкой на ФСБ.

«Операция по задержанию взяткодателей проводилась сотрудниками подразделений собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии со следователями Главного следственного управления СК России по Республике Крым. Фигурантов, граждан Российской Федерации, уроженцев Краснодарского края, задержали в момент передачи первой части взятки в сумме 2,5 миллионов рублей в одном из ресторанов Симферополя», – говорится в сообщении ФСБ.

Гендиректор надеялся, что сотрудник пограничного управления окажет содействие в приемке работ по оснащению техническими средствами охраны государственной границы. 

Однако этот план осуществить не удалось, и сотрудники ФСБ задержали его с крупной суммой денег наличными. 

Решение об аресте директора НПК «Дедал» было вынесено Киевским районным судом Симферополя еще 27 апреля, однако до сих пор публично об этом не сообщалось. Имя задержанного не называется, но, судя по пресс-релизам, руководил «Дедалом» Игорь Сушков. Информация о его задержании и аресте ранее не разглашалась из-за проходивших следственных действий. Спецоперация длилась несколько месяцев. 

«Примечательно, что арестованный генеральный директор компании осуществлял свое руководство относительно недавно, однако и его предшественник был задержан правоохранителями за совершение аналогичного преступления», – отмечают в ФСБ.

Если вина подозреваемого будет доказана, то следующие 15 лет он может провести за решеткой за дачу взятки в особо крупном размере. 

НПК «Дедал» и «Росатом» пока никак не прокомментировали задержание гендиректора компании. НПК «Дедал» – дочернее предприятие «Росатома», которое занимается разработкой охранных систем.

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