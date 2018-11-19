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Строительство
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19.11.2018 12:00
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Открыты продажи квартир в 10 лоте ЖК NEWПИТЕР

Открыты продажи квартир в 10 лоте ЖК NEWПИТЕР

АО «Строительный трест»

В ноябре компания «Строительный трест»  вывела на рынок квартиры в новом лоте квартала NEWПИТЕР*. Продажи будут осуществляться с использованием эскроу-счетов, открытых в Банке «Санкт-Петербург».

Объект расположен на границе Ломоносовского района Ленобласти и Красносельского района Санкт-Петербурга – в поселке Новоселье, рядом с выездом на КАД.

10 лот ЖК NEWПИТЕР – это 9-этажный жилой дом из кирпича на 183 квартиры. Проектом предусмотрен закрытый и свободный от автомобилей двор, комплексное озеленение, игровые, спортивные и рекреационные площадки. Для удобства жильцов в парадных спроектированы колясочные. Квартирография представлена одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 39,1 до 116,7 кв. м. Студии в доме отсутствуют. Общая площадь квартир составляет 10,9 тыс. кв. м. Площадь встроенных коммерческих помещений на первом этаже – 744 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 74 тыс. рублей. Объект находится в активной стадии строительства – завершается возведение восьмого этажа. Ввод лота в эксплуатацию намечен на IV квартал 2019 года.

Продажа квартир происходит согласно новой редакции 214-ФЗ. Ранее сообщалось, что Банк «Санкт-Петербург» и компания «Строительный трест» заключили Соглашения об открытии счетов эскроу для учета и блокирования (депонирования) денежных средств участников долевого строительства, полученных в счет уплаты цены договоров долевого участия в отношении ряда строящихся многоквартирных домов в составе квартала NEWПИТЕР.

*НьюПитер

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

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