Двое рабочих разбились на стройплощадках за сутки. Еще одного погибшего нашли у стадиона на Крестовском острове

Со строительных площадок в Петербурге за минувшие сутки увезли погибшего и раненого. Еще одно тело нашли в Приморском районе.

Как стало известно «Фонтанке», около шести часов вечера 18 ноября в полицию позвонил охранник со стройплощадки на Глухарской улице в Приморском районе. Он сообщил, что в 50 метрах от стены строящегося в Каменке дома найдено тело рабочего. Гражданин Узбекистана, предположительно, упал с высоты. Здание там возводит компания «Аркада», на какую именно организацию работал погибший – уточняется.

Двумя часами ранее в полицию обратились рабочие со стройплощадки возле стадиона «Санкт-Петербург». На берегу Финского залива они нашли тело неизвестного мужчины.

Сутками ранее на проспекте Александровской Фермы, дом 29, с высоты сорвался электрик. Основной удар пришелся на голову, у пострадавшего также сломаны ребра и лопатка. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.