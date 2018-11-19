Глава Счётной палаты Кудрин уступил место руководителя Центра стратегических разработок министру Орешкину. Весной сообщалось о конфликте чиновников

Новым главой совета Центра стратегических разработок избран министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Решение озвучил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщают 19 ноября «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

Бывший глава Минфина Кудрин возглавлял ЦСР с 2016 года. В частности, центр готовил свой вариант стратегии развития РФ на период 2018-2024 годов. Часть предложений вошла в «майские указы» президента. В Минэкономики также работали над предложениями для президента. Весной сообщалось о конфликте чиновников, который официально опровергали и Кудрин, и Орешкин.

В сентябре стало известно, что Центр стратегических разработок «уйдет под контроль Минэкономразвития». В октябре министерство Орешкина вошло в список учредителей ЦСР.

Изначально структура была учреждена экспертным сообществом, научными и экономическими ВУЗами. Первым руководителем был Герман Греф. В 1999 году ЦСР разработал первую экономическую программу Владимира Путина. После избрания Путина президентом на первый срок в 2000 году, Греф возглавил Минэкономики, но какое-то время оставался председателем совета ЦСР.

По словам Максима Орешкина, обновлённый сегодня ЦСР останется важной площадкой для дискуссий и выработки предложений по решению стратегических задач развития страны.