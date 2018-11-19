«Роснефть» возобновит биржевые продажи бензина. Ее уход с торгов чуть не спровоцировал топливный кризис в Крыму

Госкомпания «Роснефть», которая 15 ноября полностью прекратила продажу моторного топлива на бирже, возобновит торги в начале этой недели. Об этом 19 ноября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

Глава Минэнерго Александр Новак подтвердил информацию. «Я думаю, что сегодня будет ситуация стабильная на бирже, и компании будут торговать. Я уверен, что на бирже сегодня будет достаточное количество предложения»,— цитирует министра РИА Новости. «Роснефть» представила свои предложения о том, как скорректировать работу биржи. Сейчас они отрабатываются, добавил Новак.

Причиной возвращения госкомпании на биржу могли стать риски, связанные с обеспечением Крыма. Ранее глава региона Сергей Аксенов написал вице-премьеру, что находящийся под санкциями полуостров может остаться без бензина и дизеля, поскольку получает все топливо через биржу.

Ранее правительство и представители российских нефтяных компаний договорились о мерах по стабилизации топливного рынка. Нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин и дизельное топливо на июньском уровне до конца года. Но на биржу эти требования не распространяются.

Прекращение отгрузок «Роснефтью» также привели к подорожанию топлива на Петербургской товарно-сырьевой бирже, где на долю компании приходится почти 40% объема предложения топлива.

В ответ биржа 19 декабря призвала ужесточить правила торгов. «Отдельные случаи, без сомнения, станут предметом рассмотрения регуляторов рынка совместно с правоохранительными органами. Биржа предоставит им всю необходимую информацию для этой работы», – говорится в заявлении компании.