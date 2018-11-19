Происшествия
Генпрокуратура подозревает, что Магнитского отравили «диверсионными химическими веществами». Против Браудера возбуждено дело о создании преступного сообщества
В России возбудили новое уголовное дело против главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Как пишет РИА Новости, об этом 19 ноября заявил советник генерального прокурора РФ Николай Атмоньев.
Он уточнил, что дело возбуждено по статье о создании преступного сообщества. В ближайшее время Браудера собираются объявить в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.
«В частности, уже установлены компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов США», – заявил представитель прокуратуры.
При этом, по словам Николая Атмоньева, Браудера также подозревают в отравлении своих сообщников. Якобы юриста Сергея Магнитского и «других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».
«Первоначально смерть Гасанова, Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний, а гибель Коробейникова как несчастный случай. Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц», – заявил представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Александров.
Справка:
Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Он был нанят Браудером для расследования схемы по отмыванию денег. Его смерть и стала причиной для принятия «акта Магнитского» - по сути, первого пакета американских санкций.