Генпрокуратура подозревает, что Магнитского отравили «диверсионными химическими веществами». Против Браудера возбуждено дело о создании преступного сообщества

В России возбудили новое уголовное дело против главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Как пишет РИА Новости, об этом 19 ноября заявил советник генерального прокурора РФ Николай Атмоньев.

Он уточнил, что дело возбуждено по статье о создании преступного сообщества. В ближайшее время Браудера собираются объявить в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.

«В частности, уже установлены компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов США», – заявил представитель прокуратуры.

При этом, по словам Николая Атмоньева, Браудера также подозревают в отравлении своих сообщников. Якобы юриста Сергея Магнитского и «других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».