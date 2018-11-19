Смерть вице-спикера Заксобрания Красноярского края заинтересовала СК. Следователи считают, что ему помогли

Гибель вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко заинтересовала Следственный комитет, который возбудил уголовное дело.

Как 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя краевого СК Ольгу Шаманскую, случившееся квалифицировали по статье «Доведение до самоубийства».

Тело Клешко обнаружили под окнами дома 1Г по улице Декабристов в центре Красноярска. В квартире парламентария и на его рабочем месте нашли записки.

Клешко в 1990-е годы работал журналистом, был главным редактором радиокомпании «Местное время», затем главным редактором государственной телерадиовещательной компании. В 1996 году стал депутатом городского Заксобрания, в 2001 году — краевого, вступив в партию «Единая Россия».

Отметим, что полтора года назад у этого же дома нашли тело вице-мэра Красноярска Юрия Парыгина. Погибший упал с высоты.