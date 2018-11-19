Представители ГК «Эталон» выступили на всероссийском форуме о BIM-технологиях

ГК «Эталон»

Специалисты ООО «НТЦ «Эталон» (входит в Группу «Эталон») приняли участие во всероссийском форуме «BIM. Проектирование. Строительство. Эксплуатация».

Форум состоялся 15 ноября 2018 года в Воронеже и собрал представителей ведущих отечественных и зарубежных компаний и образовательных учреждений, занимающихся разработкой, внедрением и практическим использованием BIM-технологий.

Директор службы комплексного контроля строительства ООО «НТЦ «Эталон» Анастасия Пулатова рассказала собравшимся о преимуществах использования BIM-технологий в сфере жилого и промышленного строительства. А ведущий инженер компании Владимир Зоологов выступил с докладом на тему: «Практический переход на облачную платформу BIM-360».

«Такие мероприятия крайне полезны для профессионального сообщества. BIM-технологии и их практическое использование в сфере девелопмента в нашей стране для многих застройщиков пока остается новинкой. Группа «Эталон» при этом является одним из лидеров применения BIM-технологий в России. Сегодня доля проектов с их использованием близка к 100% от всего объема строительства Компании», – отметила директор службы комплексного контроля строительства ООО «НТЦ «Эталон» Анастасия Пулатова, комментируя итоги форума.

BIM (Building Information Modeling) – технология, позволяющая создать многомерную модель объекта строительства, которая будет содержать в себе всю информацию о нем. Модель позволяет создавать чертежи и отчеты, выполнять анализ проекта, моделировать график производства работ, формировать электронный паспорт объекта для эксплуатации. Все это создает неограниченные возможности для принятия оптимальных технических решений. Группа «Эталон» максимально полно использует BIM технологии на протяжении всего жизненного цикла объектов: на этапах проектирования, строительства и эксплуатации.

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