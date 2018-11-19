Блокадную надпись на Невском закрасили вандалы. Оттирать краску второй раз за неделю приходится сотрудникам ближайшей школы

Предупреждение об опасности при артобстреле, оставленное на 14-м доме по Невскому проспекту в память о погибших во время блокады Ленинграда, второй раз за неделю приходится оттирать от краски. Директор ближайшей школы обратилась в полицию.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

О том, что памятная табличка на фасаде 14-го дома по Невскому проспекту замазана бежевой краской, «Фонтанке» сообщили читатели. На работу вандалов они обратили внимание утром 19 ноября, когда отводили детей в школу. В настоящее время, передает корреспондент нашего издания, краску уже почти смыли. Оттирать от краски памятную надпись вышел сотрудник 210-й школы. По его словам, это второй раз за неделю, когда табличка оказывается испорченной. Чтобы отмыть краску, ему пришлось использовать растворитель, теперь надпись придется обновлять. Он также уточнил, что директор школы обратилась в полицию с просьбой разобраться и привлечь вандалов к ответственности.

Поговорить с директором образовательного учреждения «Фонтанке» не удалось, представитель школы лишь уточнил, что администрация «обратилась куда надо». В пресс-службе администрации Центрального района подтвердили, что вандалы закрашивают надпись второй раз за неделю.

Надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» появились на фасадах зданий в блокадном Ленинграде в 1943 году. В настоящее время в Петербурге их три, еще две в Кронштадте. Эти надписи были воссозданы в 60-70-е годы, со времен Великой Отечественной войны предупреждений не осталось.