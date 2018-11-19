Тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулем. На него мог пожаловаться аноним

Главный тренер занимающего последнее место в Чемпионате России футбольного клуба «Енисей» был задержан по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом 19 ноября пишет «Спорт экспресс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

«Подтверждаю факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулем которого он находился в момент задержания», – заявила глава пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Юлия Глушкова.

Поймали победителя Лиги чемпионов поздно вечером 17 ноября, когда он на принадлежащем «Енисею» Hyundai Santa Fe возвращался из питейного заведения в жилмассиве «Взлетка». Сдал Аленичева, посетитель бара, который, как пишет местное издание NewsLab, позвонил по специальному телефону ГИБДД. Тренер отказался проходить медицинское освидетельствование, однако на него составили протокол об административном правонарушении и эвакуировали машину. Очевидцы сообщают, что Аленичев вел себя агрессивно. В ГИБДД эту информацию не подтвердили.

Четырехкратному чемпиону России, возможно, придется выплатить штраф в 30 тысяч рублей, а также отказаться от вождения машины на 2 года.

Напомним, что 46-летний Дмитрий Аленичев начал свою карьеру в клубе «Чайка» города Великие Луки, однако успехов он добился в составе «Спартака», за который играл с 1994 года и в котором завершил свою карьеру после выступления за клубы Италии и Португалии. С московской командой он 4 раза становился чемпионом страны, а с «Порто» выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Свою тренерскую карьеру он начал в 2010 году, успев побыть у руля тульского «Арсенала», московского «Спартака» и «Енисея».