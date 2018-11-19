Песков: Путин, скорее всего, обратится с посланием к Федеральному собранию только в следующем году

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент огласит свое послание к Федеральному собранию в 2019 году. Об этом 19 ноября пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что четкие сроки пока не определены. «Нет никакого стандарта: то ли проводить его именно до Нового года, оно может состояться и позже. Я бы сказал, что, скорее всего, оно состоится уже в следующем году», – уточнил пресс-секретарь Путина.

Он напомнил, что традиционная ежегодная пресс-конференция президента пройдет, как и сообщалось ранее, в декабре. Напомним, в 2018-м Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 1 марта. Он говорил о социально-экономическом развитии страны и вопросах обороноспособности. Последняя часть вызвала наибольший отклик — в особенности за рубежом. Россию начали обвинять в нарушении международных договоров из-за разработок нового оружия, о котором рассказал президент.