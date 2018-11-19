«Приватность и безбарьерность». РЖД показали дизайн новых плацкартных вагонов

Со следующего года россияне смогут оценить модернизированные плацкартные вагоны с обновленным интерьером, вендинговыми машинами и модульными пространствами, которые дадут пассажирам больше приватности. Об этом 19 ноября сообщает РБК со ссылкой на репортаж РИА Новости.

«Они [новые вагоны] станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами, как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность», – рассказали в пресс-службе Российских железных дорог.

Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД https://t.co/XN0Q20ONyu pic.twitter.com/L3bfVx0jtr — РИА Новости (@rianru) 19 ноября 2018 г.

Дизайн новых вагонов выполнен в светлых тонах с красными и серыми элементами, а часть поверхностей будет сделана в цветах дерева. В распоряжении каждого пассажира будут USB-разъемы для зарядки гаджетов, а также плотные шторы, которыми можно будет отгородиться от других путешественников. В РЖД обещают и изменение туалетной комнаты, где появятся гигиенический душ, автоматический кран и сушилка для рук.

Стоимость новых вагонов, а также количество, которое планируют выпустить, пока не называется.