Замена окон обошлась пенсионерке из Петербурга в миллион рублей. Деньги вытащили из подушки

Аферисты зачастили в дома к пожилым петербуржцам под благовидными предлогами. Пытаясь наладить быт, горожане лишаются накоплений. На этот раз накопленный миллион пропал из тайника пенсионерки. В краже женщина подозревает двоих мошенников, которые пришли в квартиру под видом замерщиков окон.

Как стало известно «Фонтанке», проверить содержимое тайника 78-летняя петербурженка решила 18 ноября. В подушке на кресле пенсионерка недосчиталась 12 тысяч евро, тысячи долларов США и 95 тысяч в рублях. Полиции она сообщила, что в краже подозревает двух молодых людей, которые у нее в квартире на улице Подвойского, дом 35, были дважды, 13 и 14 ноября. Они представились сотрудниками компании по установке окон «Комфорт сервис». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне расстаться со сбережениями пришлось пенсионерке в Купчино. 320 тысяч исчезли после визита под предлогом срочного ремонта унитаза.