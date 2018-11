Финляндию насмешили рассказы Трампа про уборку лесов граблями. В соцсетях взялись за фотошоп

Президент США Дональд Трамп, выступая в Калифорнии, пострадавшей от смертоносных пожаров, 17 ноября привёл в пример в Финляндию и её подход к уходу за лесом. Ссылаясь на слова своего финского коллеги Саули Ниинистё, он сказал, что финны проводят много времени, расчищая подлесок граблями. В Финляндии такому заявлению удивились — грабли не входят в список инструментов и мер по предотвращению лесных пожаров, в отличие от прореживания.

Президент Финляндии позже со смехом опроверг слова Трампа, уточнив, что использование граблей с главой США не обсуждал.

Новость о неловкой ошибке к вечеру воскресенья облетела мировые СМИ, а пользователи соцсетей взялись за фотошоп. Третьим "действующим лицом" фотожаб, помимо Саули Ниинистё и Дональда Трампа, конечно, стал садовый инструмент.

#RakeAmericaGreatAgain #RakeNews – I haven't laughed that much as I laughed today. Thanks @realDonaldTrump pic.twitter.com/fkmazWBvVb

Rake с англ. – грабли, грести. Пользователи тут же заменили слово make на rake в главном предвыборном лозунге Трампа.

We have apparently been neglecting our civic duty........Just out here raking and cleaning and things....#RakeAmericaGreatAgain pic.twitter.com/75H9ZvyIOe