Финляндию насмешили рассказы Трампа про уборку лесов граблями. В соцсетях взялись за фотошоп
Президент США Дональд Трамп, выступая в Калифорнии, пострадавшей от смертоносных пожаров, 17 ноября привёл в пример в Финляндию и её подход к уходу за лесом. Ссылаясь на слова своего финского коллеги Саули Ниинистё, он сказал, что финны проводят много времени, расчищая подлесок граблями. В Финляндии такому заявлению удивились — грабли не входят в список инструментов и мер по предотвращению лесных пожаров, в отличие от прореживания.
Президент Финляндии позже со смехом опроверг слова Трампа, уточнив, что использование граблей с главой США не обсуждал.
Новость о неловкой ошибке к вечеру воскресенья облетела мировые СМИ, а пользователи соцсетей взялись за фотошоп. Третьим "действующим лицом" фотожаб, помимо Саули Ниинистё и Дональда Трампа, конечно, стал садовый инструмент.
#RakeAmericaGreatAgain #RakeNews – I haven't laughed that much as I laughed today. Thanks @realDonaldTrump pic.twitter.com/fkmazWBvVb— Emilia Inkinen (@ilikewoolsocks) 18 ноября 2018 г.
raking america great again pic.twitter.com/vIo3FTPVeE— ᴿealfarmacist (@real_farmacist) 17 ноября 2018 г.
Rake с англ. – грабли, грести. Пользователи тут же заменили слово make на rake в главном предвыборном лозунге Трампа.
We have apparently been neglecting our civic duty........Just out here raking and cleaning and things....#RakeAmericaGreatAgain pic.twitter.com/75H9ZvyIOe— Dragon (@AK_Dragon) 18 ноября 2018 г.
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